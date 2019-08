Lo suyo era la música –tanto, que a los 13 pasó un año trabajando en una fábrica de alambre de púas y ayudando a su padre en obras de pintura y construcción para comprarse su primera guitarra eléctrica y amplificador–, y a la música se dedicaría.

Todas las batallas de salir de los barrios para hacer algo en la vida y llegar a ver las cosas tan extraordinarias que hice fue solamente por la gracia de Dios, por mi constante lucha de seguir y seguir y no detenerme a mirar hacia los lados , dijo Pérez.

“La gente no tiene la menor idea del trabajo que invertí en mi carrera, las puertas que se me cerraron, las veces que dije ‘¿sabes qué?, me están diciendo que no, pero no es no para siempre; tal vez hoy, quizá mañana también, pero quizá la semana que viene me dicen que sí’. Yo era persistente, tenía mucho drive (empuje)”.

Ese drive lo llevó a componer más de mil canciones, cientos de las cuales han encabezado o figurado en las listas de popularidad, y le han merecido reconocimientos que incluyen 19 nominaciones al Grammy o Latin Grammy y cinco gramófonos dorados como productor y/o compositor, por títulos como Le Lo Lai y Por qué te tengo que olvidar de José Feliciano; Cosas del amor de Ana Gabriel y Vicki Carr; el álbum Mi reflejo de Christina Aguilera, y Aries de Luis Miguel.

El Latin Hitmaker habla de un país que lo recibió como migrante muy distinto a los Estados Unidos de hoy día. Pérez expresó su solidaridad con los migrantes, aunque se abstuvo de emitir juicios políticos.