Un viaje al pasado de más de ocho horas con danzón, salsa, mambo y cumbia resonó en el aniversario 82 del salón Los Ángeles, catedral del baile que no dio tregua.

▲ Invitados y asistentes asiduos bailaron sin tregua con orquestas tradicionales y contemporáneas. Foto Luis Castillo

De forma paralela, los visitantes asiduos, aquellos que cada martes o domingo están presentes desde hace décadas, no dejaron de celebrar al salón donde han dejado sudor y preocupaciones, pues partieron un pastel y cantaron Las Mañanitas.

Don Ernesto, quien desde hace 20 años vende coloridos y brillantes zapatos hechos a mano, también estuvo presente entre las vitrinas de su pequeño negocio, con el cual trata de que perdure su oficio. En su tienda pueden calzarse quienes deseen estar en la moda de los mejores bailarines, así como los que gozan y dejan el alma en la pista.

También los pachucos y sus parejas ataviados con vibrantes trajes de colores dieron vida al lugar con sus inigualables pasos. Ricardo Zambrano y Paola Tiburcio o Pachuco Forever y Linda son la pareja del sabor ; mientras, José de la Rosa y Liz Anaya son la dupla Pachuco Nereidas y Liz la méxico-cubana. Otro par que se observó alegrando el ambiente con todos los ritmos fue el de Gerardo Reyes y Zuly Sánchez.

Quien no conoce el salón Los Ángeles, no conoce México , es el lema del recinto, y así lo refrendaron con su apoyo clientes, visitantes y amigos que acudieron al inmueble, que conserva su estructura original, fotografías y decoraciones, en una cálida noche, donde los géneros musicales se fundieron y el baile no tuvo receso.

Ahora, el plazo será de un año para el rediseño y renovación del recinto que abrió sus puertas un 30 de julio de 1937 a la vida nocturna de la Ciudad de México.