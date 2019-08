Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2019, p. 17

La banca mexicana todavía tiene déficit en el uso de la tecnología biométrica, la cual consiste en el escaneo de huellas dactilares y reconocimiento facial, para prevenir más los ciberfraudes.

Si bien ello no eliminará esos ilícitos contra personas e instituciones financieras, reducirá de forma importante el número, asegura Gueorgui Nikolov Popov, director general del Fideicomiso para Extender a la Sociedad los Beneficios de la Infraestructura de los Medios de Pago Electrónico (Fimpe).

Hay avances en el tema de los biométricos, pero no son suficientes porque es algo que se pudo haber hecho desde hace muchos años. No es un tema que estemos viendo que para 2020 vamos a arreglar. La tecnología existe y tenemos que avanzar. No se va a eliminar el ciberfraude, pero sí a mitigar, siempre y cuando tengamos los controles adecuados , afirma en entrevista.

El directivo de la institución, encargada de dar soluciones a las instituciones financieras, comenta que la banca mexicana ya cuenta con lo necesario para ligar lo biométrico con las cuentas bancarias, es decir, al momento que una persona se asocie con una entidad financiera ésta le tome las huellas digitales, con el objetivo de conocer al cliente en su totalidad y prevenir fraudes.

Necesitamos que en el país haya una identidad fundacional. Que se asocien las cuentas bancarias con la identidad biométrica. Así, al momento que se desee llevar a cabo una operación, pero resulte que la persona no sea la dueña de la cuenta, la cual te va a identificar con las huellas digitales, se congelen los recursos , puntualiza.

El director general del Fimpe detalla que hay diferentes modalidades para asociar las cuentas bancarias con las huellas dactilares; por ejemplo, en las tarjetas de débito o crédito los chips pueden contar ya con tecnología dactilar, por lo cual, en caso de estar realizando un pago presencial y no ser el titular, se previenen fraudes e incluso lavado de dinero.