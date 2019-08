Un autogol de Antonio Portales dentro del área chica del Atlético mexicano al minuto 83 sentenció la victoria de los colchoneros en este partido de su gira veraniega.

Al término, Herrera señaló que ha tenido una buena adaptación con los colchoneros, pero es consciente que debe demostrar su calidad para ganarse la titularidad.

“Ha sido mucho más fácil la adaptación, entender lo que quieren, al ambiente del grupo, ha sido buenísimo para nosotros que vamos llegando. Hoy me siento súper confiado y muy feliz de pertenecer a este gran grupo de cracks”, dijo.