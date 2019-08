E

n un artículo anterior me referí a la importancia que tiene para la educación, el que los maestros estudien y conozcan el funcionamiento del cerebro en torno a sus mecanismos de aprendizaje de manera que ellos puedan incidir positivamente en la formación de sus estudiantes. En esta ocasión, me propongo hablar de otras deficiencias y oportunidades actuales de mejora para nuestro sistema educativo, en torno al desarrollo y utilización de laboratorios virtuales que instalados en las computadoras con que cuentan actualmente las escuelas secundarias, así como las de educación media superior pueden mejorar sensiblemente sus niveles de desempeño escolar. No se trata de un asunto menor, para juzgar su importancia es suficiente saber que la educación constituye el proceso de comunicación más importante de la especie humana, mediante el cual cada generación le comunica a la siguiente los conocimientos y valores recibidos de sus ancestros, incrementados con sus propios descubrimientos y desarrollos, por lo que cada avance tecnológico relacionado con las comunicaciones ha tenido un impacto significativo en la educación, tal como sucedió con la imprenta que dio inicio al renacimiento y a la creación de las escuelas modernas y a establecer la educación como uno de los derechos humanos fundamentales.

La invención de la radio, de la televisión y del cine durante la primera mitad del siglo XX, tuvieron también un impacto sustantivo en la educación; se ha dicho ya que una imagen puede aportar más información que mil palabras, ello permitió en esas décadas que la educación avanzara de una manera extraordinaria permitiendo entre otras cosas que la educación llegara a los lugares más apartados de nuestro país, mediante los sistemas de telesecundarias y telebachilleratos. De la misma manera, la invención de las computadoras y con ellas la aparición del Internet en las pasadas décadas del siglo XX, dieron lugar a un nuevo paradigma en las comunicaciones humanas que está impactando a la educación y habrá de seguirlo haciendo en las próximas décadas, con instrumentos y recursos que al inicio del siglo XXI sólo aparecían en las historias de ciencia ficción, aunque algunos de estos se estaban ya diseñando y construyendo en diversos centros de investigación en varios países del mundo, incluyendo al nuestro. Me refiero a los llamados simuladores de vuelo y eran utilizados para entrenar a los futuros pilotos, que luego de tomar cursos teóricos de aerodinámica, aeronáutica y telecomunicaciones, utilizaban estos simuladores antes de controlar aeroplanos reales, con lo cual no sólo se reducían los riesgos de tener accidentes, sino también los costos de tales entrenamientos en la medida que el costo de los simuladores era significativamente menor al de los aeroplanos, además de no requerir la existencia de aeropuertos reales con torres de control y la infraestructura necesaria para tales entrenamientos.