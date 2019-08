En la Legislatura aún no se define la fecha en que se enviará la reforma constitucional al Ejecutivo para su publicación. El mandatario estatal tiene 10 días para publicarla, de acuerdo con la Constitución estatal. Si no lo hace, el Legislativo puede ordenar su inserción.

No saben cómo hacerle

En tanto, el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer que existe lentitud en la etapa de transición por la actitud de la administración saliente de Vega de Lamadrid.

Consideró que esta situación retardataria se debe a que los panistas se acostumbraron a no hacer entrega y recepción porque en 30 años no hubo transición en el estado y ahora no saben cómo hacerle .