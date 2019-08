“Pues fíjense. Me río, porque no cabe duda de que cada quien tiene su manera de ver las cosas. Yo siempre digo que tengo otros datos y hasta se burlan, porque la información que tengo sobre las remesas cada quien lo ve de acuerdo con su visión –y es legítimo–, pero el dato que yo tengo es que en remesas es el semestre en que se han recibido más remesas desde que se está midiendo, desde que se tiene información”, dijo en conferencia de prensa.

En cuanto al comunicado de la Casa del Migrante en Saltillo, de que ya había rondines de uniformados en las inmediaciones de este albergue, el Presidente aclaró que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos y se recomienda, como una convicción, que no haya acoso y menos agresiones.

–¿No intimida la presencia ­policial?

–No creo, porque ese no es el propósito, no hay esa intención [de ingresar al inmueble]. No somos represores, no vamos a hacer razias, no van a llevarse a cabo masacres, como sucedía en gobiernos anteriores. La cosa es completamente distinta.

En Palacio Nacional, el mandatario comentó también sobre la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco. Dijo que están a punto de llegar a un acuerdo entre los mandatarios de esa entidad y de Guanajuato, a fin de tomar en cuenta la resolución de la Suprema Corte (la cortina debe ser de 80 metros) y de los habitantes, a fin de no afectar a los pueblos.