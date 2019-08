Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 3 de agosto de 2019, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se ha reactivado el robo de combustible (o huachicol). Al contrario, dijo en conferencia de prensa, se redujo el ilícito 94 por ciento, respecto a las cifras del año pasado.

Luego, al referirse al tema laboral, señaló que en la reciente revisión de contrato colectivo en Pemex se logró un ahorro de mil 600 millones de pesos, relacionados con prestaciones que se otorgaban a los líderes sindicales.

Sindicato petrolero

Al comentar una información periodística acerca de esa negociación en Pemex – como legítimo derecho de réplica – precisó que se mantuvieron los ingresos de los trabajadores, aun cuando una propuesta fue aumentarles la edad para la jubilación, misma que fue rechazada por la representación de la empresa pública.

El ajuste, dijo, se hizo arriba , en 80 por ciento de los apoyos a los dirigentes gremiales, quienes fueron sensibles ante el recorte y entendieron que ya no es posible mantener esas prestaciones, muy especiales para la dirección del sindicato , que encabeza Carlos Romero Deschamps.

Indicó que el gobierno es respetuoso de los sindicatos y busca convencer que ya no haya privilegios para nadie, a partir de lo que marca la ley y un auténtico estado de derecho. No se pueden imponer las cosas, no se puede desconocer un contrato colectivo , dijo ante la prensa, en Palacio Nacional.

Destacó que en su gobierno hay una nueva etapa a partir de la auténtica reforma laboral, porque la anterior, en el periodo neoliberal, sólo significó quitar derechos a los trabajadores.