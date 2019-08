A

unque han pasado unos 2 mil 400 años desde que Sócrates dialogaba en las plazas de Atenas, algunos filósofos queremos rescatar sus métodos para enfrentar la crisis que padece nuestro sistema educativo. Sócrates amplió el significado de la palabra mayéutica –del griego maieutiké, que se refiere al arte de ayudar a las mujeres a parir a sus niños– y lo focalizó en dar a luz el conocimiento y la conciencia. El método socrático consiste en partir de preguntas de intención filosófica para que el interlocutor o alumno busquen respuestas, construyan y den a luz a su propio saber. A partir de este esquema se puede pensar en diseñar una pedagogía socrática.

La mayéutica como método pedagógico es muy relevante para la educación, porque asume que los conocimientos no están cerrados, fijos y afuera para ser depositados en el estudiante como si su mente fuera recipiente vacío. Es a través del diálogo con el maestro, con las ideas, con el conocimiento y con los compañeros de clase como el alumno ejercita y desarrolla pensamiento y conciencia.