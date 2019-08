C

ulpable? ¿Inocente? ¿Chivo expiatorio? Rosario Robles, la que fue poderosa titular de dos secretarías de Estado en el priísmo, con Enrique Peña Nieto, y antes una popular jefa de gobierno perredista de la Ciudad de México, ha sido llamada a comparecer esta semana ante la justicia, para que responda a imputaciones surgidas de su presunta participación en la Estafa maestra. En el sondeo de esta semana, 95 por ciento de 8 mil 91 personas, dijo que es culpable.

Metodología

Las pregunTas fueron distribuidas por redes sociales. Participaron y opinaron, 750 de Facebook; 545 de El Foro México y 6 mil 796 de Twitter. Algunas expresiones:

Twitter

Rosario tiene muchos años de marquesa; no es tonta para firmar documentos incriminatorios. Para eso están los funcionarios menores. Ella saldrá libre e impoluta. Quien ha trabajado en altos niveles sabe cómo se hace. No habrá huellas. Larga es la lista de antecedentes.

Su defensa es de risa: ella no firmó, ella no tiene por qué saber qué hacen en su oficina. Como si estuvieran perdidos los lápices o las plumas de la oficina. No podría ser más culpable.

Robles: maestra en mentira, cinismo, arrogancia, ambición, desfachatez... ¿Desde hace cuánto sabemos de sus desvíos? Los corruptos jueces suspenden órdenes de aprehensión. ¿Cómo destituirlos? Son la raíz profunda que sostiene la corrupción…

Primero la sospecha, luego no te preocupes, Rosario , después la altanería y ahora el amparo. Ella representa la punta de la madeja de toda la cloaca de la corrupción del gobierno de EPN.

La Rosario, delegada sindical del Stunam, se transforma en vocera del régimen salinista, portadora de la banda presidencial de Salinas, la Chayo del gabinete de Peña, muy activa en el robo del erario y del no te preocupes, Rosario ; hoy es ejemplo del grotesco político corrupto.

Quiero verla en prisión, pero también a Romero Deschamps, al Jefe Diego, a Lozoya, Videgaray, Peña Nieto, Fox, Calderón, Zedillo y Salinas... A toda la caterva de tunantes neoliberales.

