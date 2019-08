En tanto, la PGJ busca a una ex novia del estudiante a quien liga como supuesta autora intelectual, además de la dueña del inmueble en el que permaneció el joven oriundo de Chihuahua.

A casi dos meses del secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo, la mamá del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norelia Hernández, anunció que se deslinda de participar en la indagatoria que sigue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, así como de las declaraciones del papá del joven, su ex esposo, por lo que no acusará a ninguna persona o grupo por la muerte de su hijo.

Su representante legal leyó la postura jurídica: No acusaremos a ninguna persona o grupo si no es en base a lo establecido en el sistema penal acusatorio mexicano; no interferiremos en la investigación complementaria .

Escalante, quien tampoco respondió a preguntas, insistió en que el caso es un asunto que amerita una adecuada impartición y procuración de justicia , por lo que seguirá por el respeto absoluto la actuación de la PGJ.

Expuso que la familia materna del joven determinó mantenerse al margen de cualquier revelación sobre las indagatorias en el caso porque no sólo entorpece sino que contamina la investigación .

La familia Hernández Ruvalcaba se deslinda de cualquier declaración , información, investigación o actuación legal otorgada en el pasado, presente o futuro por el señor Ronquillo y su asesor jurídico , leyó la abogada.

Mencionó que en la investigación complementaria para el cierre del caso nos han hecho del conocimiento que estarán a cargo del señor Norberto Ronquillo Hernández y su representante legal.