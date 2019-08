Así lo indicó Muna Dora Buchahin, ex directora general de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien consideró que hay elementos suficientes para estructurar adecuadamente la investigación en contra de Robles y volverla un caso emblemático contra la corrupción, en donde la prioridad sea la recuperación del dinero malversado, más que sólo el posible castigo y encarcelamiento de los responsables.

El proceso judicial iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rosario Robles por su presunta responsabilidad en los desvíos de recursos dentro de la llamada estafa maestra es una acción positiva, pero si el actual gobierno desea que la indagatoria dé frutos, debe concentrarse no sólo en los funcionarios más altos, sino también en los de bajo rango, para obtener más información y entender por completo el modus operandi del fraude.

De acuerdo con la especialista, hay elementos suficientes para conocer toda la cadena de hechos en las irregularidades cometidas por el equipo de Rosario Robles durante su paso por las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desde quienes asignaron los contratos hasta quienes los firmaban, y de qué forma se pusieron de acuerdo con las empresas fantasma que resultaron beneficiadas.

De esa forma, dijo, se podría conocer con detalle de qué manera se llevaron a cabo los fraudes, y no le bastaría a los funcionarios de mayor nivel con decir que ellos no autorizaron nada. La firma de ellos no tendría nada que ver si se hace una investigación vertical, de arriba para abajo y de abajo para arriba .

Aunque Rosario Robles es una figura mediática que atrae más la atención del público, Buchahin recordó que hay muchas otras personas involucradas en los presuntos desvíos de dinero.

Me encantaría que este fuera un caso emblemático donde se evidenciara la omisión de funcionarios que no hicieron nada. Sin duda alguna, habría un mensaje contundente que inhibiría la comisión de otras conductas deshonestas , enfatizó.

Luego de subrayar que valió la pena el trabajo realizado por ella y su equipo de investigación, aunque hayan sido separados de su cargo en la ASF, Buchahin recalcó que lo más importante de las actuales indagatorias de la FGR sobre la estafa maestra no es encarcelar a los presuntos responsables, sino recuperar el dinero malversado y entender el esquema de corrupción.