Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2019, p. 5

Las reformas al código penal del estado de Tabasco tienen el propósito de enfrentar el modus operandi que utilizan algunos que son supuestamente sindicatos para extorsionar, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No se puede permitir la impunidad para nadie, ni autoridades ni ciudadanos. Se termina la prepotencia, el influyentismo, que todos ayudemos a vivir en un auténtico estado de derecho.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador también se refirió a las protestas en Jalisco contra el gobernador Enrique Alfaro, motivadas por el alza a las tarifas del autotransporte: Afortunadamente no pasó a mayores, no continuaron los enfrentamientos. Tenemos que ser respetuosos de las autoridades estatales, municipales y sólo recomendar que no se use la fuerza, que se dialogue y que se garanticen las libertades .

En referencia a la polémica modificación del Código Penal en Tabasco, mantuvo su postura acerca de la necesidad de que “haya orden, porque había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones, y eso no se puede permitir, porque no es la lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, para obtener dinero, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”.