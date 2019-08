Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si no se hubiese llevado a cabo el fraude de 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño porque impusieron a (Felipe) Calderón y su primera decisión fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber del por qué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas, fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero .

Al deslindar de nuevo a su gobierno de toda actitud persecutora contra ex funcionarios, señaló que ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país. Ni contra ellos. No odiamos ni somos rencorosos . Adjudicó la secuela de homicidios, fosas clandestinas y desaparecidos que arrastra el país al fraude que llevó a Calderón a la Presidencia.