Ningún funcionario público nos regaló el Coneval , indicó Aguilar Gutiérrez. Sin embargo, “no cumplió la expectativa, porque todas las evaluaciones de programas sociales, desde la creación del consejo, fueron ambiguas, y algunas a modo. Había una decisión premeditada de que dichas evaluaciones no fueran concluyentes.

Recordó que el Coneval fue resultado de la presión y demanda de los expertos en pobreza y política social, debido a que el gobierno mexicano no reconocía ninguna cifra de pobreza hasta 2003, así como de los partidos de izquierda, que exigían rendición de cuentas del dinero dirigido a combatir ese flagelo.

En entrevista, consideró que el Coneval debe evaluar, no sólo contar pobres. Quien afirme que el consejo ha realizado un extraordinario trabajo en materia de evaluación, miente, por conveniencia, o por ignorancia .

En 13 años de funcionamiento el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no cumplió con la expectativa, porque sus evaluaciones fueron ambiguas y no concluyentes, aseveró Genaro Aguilar Gutiérrez, autor de libros sobre pobreza y política social en México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

El Coneval nunca recomendó la extinción, modificación o creación de algún programa, a pesar de que la pobreza crecía. La política social en su conjunto, como residuo de la política económica, jamás fue evaluada por el Coneval.

Agregó que la composición del gasto público es relevante y el Coneval jamás evalúo cuánto se ha gastado en intereses de la deuda. Esta cuestión no entraba en la agenda de investigación porque los intereses no forman parte del debate. Este tema se quedó ahí, escondido, como sí la política social no dependiera de cuánto presupuesto queda para el gasto social después de pagar intereses de la deuda .

Por su parte, la Academia Nacional de Evaluadores de México señaló en un comunicado que el Coneval ha sido crucial para tener información periódica y confiable acerca de los niveles de pobreza de la población. Indicó que con ello incluso se cancelaron programas que no funcionaron, como el de Primer Empleo, en 2007.