espués de ser la reina del punk-revival de la primera década de este siglo, la carismática y encantadora cantante Karen O, voz e imagen del trío estadunidense Yeah Yeah Yeahs, se dio un tiempo para ser madre, de forma que en los dosmil-dieces se ausentó bastante del reflector, salvo por una que otra colaboración fuera de su grupo de marras: además de ser la voz para el soundtrack del filme Where the Wild Things Are (Spike Jonze, 2009), grabó un disco solista algo desapercibido, Crush Songs (2014), para regresar con una maravilla espacial llamada Lux Prima (2019), en trabajo conjunto con el productor Danger Mouse (Brian Burton), de los más relevantes de la última década, al trabajar tras las consolas de numerosas figuras como Gorillaz, The Black Keys, Beck, Jay Z, Norah Jones, Adele, U2, Run the Jewels, Parquet Courts, entre otros.

El resultado es brillante: sobre la afilada producción del roedor peligroso, Karen O aporta una serie de composiciones entre dulces y misteriosas, que se aleja de lo antes hecho con los YYYs. Si bien en el soundtrack citado y el solista previo, los gritos y alebrestes ya habían quedado atrás, para pasar a acentuar en su estilo un poco más de sutileza en el canto y las melodías, aquí logra alcanzar momentos sublimes: baladas etéreas flotan sobre la suntuosa producción de Burton, plena de orquestaciones cinematográficas, cual de ciencia ficción, pródiga en cuerdas y en sintetizadores cósmicos; todo ello sobre ritmos de ascendencia entre trip-hop y hip hop. Asimismo, cuenta con ocasionales detalles a lo Motown, en los que Karen eleva la expresión sin llegar al estallido de otros tiempos: se le oye ahora contenida y elegante; guitarras y pianos eléctricos ajenos a la estridencia y cercanos a un forajido funk setentero, a un curioso folk cósmico. Con temas concernientes a los ciclos de la vida y a la maternidad, el productor le arma a la medida un exquisito viaje sideral a los adentros del alma, que no para de llevar a la ensoñación, al arrullo mágico. Sin duda, uno de los discos más destacados del año, que sin mucho sobresalto mediático, muy en su voz propia, fuera de toda moda, vuelve a colocar a la cantante neoyorquina en lo más alto.

Synth Fest, MEELT, Pedro Tirado + Mito del Desierto, Rebel Cats, Ekos, Chéjere + Ampersan

Viernes 2. 1. Muy recomendable, el punk sucio del novel dueto MEELT. También, en el mismo mood para el destrozo: Mengers. En Sangriento (Primavera 106, colonia Ángel Zimbrón). 19 horas, entrada libre. 2. Nueva camada de folk psicodélico a la que hay que poner atención: la canción decadente de Pedro Tirado, la experimentación acústica de Mito del Desierto y Los Heraldos Negros; el theremin mágico de Jorge Alcíbar El Niño. Muy recomendable. Foro 316 (Fray Servando 316, Centro), 21 horas, $80. 3. Hechizo a punta de metales, con AlolA Melón Brass Band, jazz con sonido gitano de Europa del Este. Jazzatlán (Guanajuato 239, colonia Roma); 18 horas, entrada libre. 4. Rebel Cats sigue presentando su álbum de covers rockabilleados, Puro Cañonazo. Caradura (Nuevo León 73, colonia Condesa). 22 horas, $150.