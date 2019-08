E

n 2017, Santaella (presidente del Inegi) infló (aumentó artificialmente) los ingresos de los hogares (sobre todo los de los más pobres) en 2016, para escribir la historia rosa del fin de sexenio de Peña Nieto (para crear una situación en la cual el Coneval dijera que entre 2012 y 2016 su gobierno bajó la pobreza) y ayudar así a la permanencia del PRI en la Presidencia. Ahora, al conocerse los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, se ve que ha vuelto a las andadas; al parecer sigue siendo fiel a Meade y a EPN y busca prolongar la historia rosa del sexenio de EPN hasta el final. Meade y Santaella fueron, y quizás sigan siendo, aliados. Es muy probable que Santaella la deba a Meade su llegada al Inegi. Meade quería ser presidente en 2018 y para ello necesitaba que hubiera menos pobreza medida. Desde que fue secretario de Desarrollo Social, Meade ya traía esa agenda: repartió varios millones de cartillas sociales y capacitó a grupos de pobres para que contestaran bien las preguntas de ingresos de las ENIGH. Pero, como les pasa a todos los mentirosos, sus mentiras son inconsistentes. Como escribió Araceli Damián en el portal de Carmen Aristegui en 2017:

La ENIGH nueva serie tiene serias inconsistencias. Variables que debieron modificarse en proporciones similares al ingreso no lo hicieron así… Entre 2014 y 2016… mientras el ingreso trimestral promedio aumenta 11 por ciento, el gasto promedio trimestral se reduce levemente (-0.6). La pregunta que cabe es ¿si en verdad los hogares tienen más ingresos, por qué sus gastos no aumentan? Como consecuencia de tal inconsistencia, ahora parece que los hogares en México ahorran , en promedio, mucho más que antes: la diferencia entre ingresos y gastos (ahorro) casi se duplica en 2016 con respecto a 2014, al pasar de 5 mil 417 pesos trimestrales por hogar a 10 mil 245, un aumento de 89 por ciento”.