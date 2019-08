El camino, desde luego, no fue fácil. Perdió en su primera comparecencia como candidato de Morena a la gubernatura, aún con el proceso electoral bajo el control de Moreno Valle: Martha Érika Alonso, recibió 38.14 por ciento de los votos y Barbosa 34.10 por ciento. La aún no suficientemente esclarecida muerte de los esposos Moreno Valle-Alonso abrió la puerta a una elección extraordinaria, a la que de inmediato se apuntó Barbosa, con el apoyo desbocado de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Aquel episodio, en que Monreal pareció a punto de pasar a las filas de la oposición a Morena, está en el fondo de la refriega actual por la sucesión de Polevnsky, en la que la propia Yeidckol simula intentar la continuidad en el cargo aunque en realidad está fungiendo como una especie de reventadora en espera de las instrucciones superiores que hoy sugieren a Bertha Luján, madre de la secretaria federal del Trabajo, como una especie de candidata con bendición oficial. Contra esa candidatura del primer círculo obradorista se ha habilitado la precandidatura de Mario Delgado, pieza obradorista apoyada a medias por Ricardo Monreal, quien mantiene a Alejandro Rojas Díaz-Durán como negociable pieza de sacrificio en el tablero.

Por lo pronto, Barbosa ha hecho un anuncio con ánimos de acalambrar a los grupos panistas que le son adversos. Ya no está el morenovallismo, pero subsisten corrientes empecinadas en no aceptar al ex perredista y ahora morenista (las credenciales cívicas y políticas de Barbosa son tan bajas que fue electo con un alto índice de abstencionismo en lo general y de rechazo abierto en zonas urbanas). Para que se entretengan, Barbosa ha dicho que investigará lo sucedido con el endeudamiento público hasta por 44 mil millones de pesos que aprobaron y ejercieron sus antecesores. Ya se verá hasta dónde llegan estos amagos.

