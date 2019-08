L

os dólares que envían a sus familias nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos marcaron un récord el primer semestre del año: alcanzaron la cifra de 16 mil 882 millones de dólares. Es superior a los 16 mil 244 millones de dólares reportados en el primer semestre del año pasado por el banco central. Esa es la buena noticia. Sin embargo, la chayocracia le prestó más atención a otro dato: en el análisis mensual, durante junio fueron recibidos 3 mil 118 millones de dólares, lo que representó una disminución de 0.7 por ciento en su comparativo anual, ya que en junio de 2018 se registró la entrada de 3 mil 140 millones de dólares. La disminución no llegó siquiera a uno por ciento, pero fue presentada como una señal casi catastrófica.

Tramposo

El ex presidente que debe impuestos es Vicente Fox. Recientemente López Obrador reveló en la mañanera que uno de sus antecesores no cumplía con sus obligaciones fiscales, pero no reveló su identidad. La revista Contralínea dio a conocer una lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 300 contribuyentes que omitieron el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios, por un monto total de 7 mil 44 millones de pesos. La lista confirma que Fox es uno de los presuntos evasores, con un adeudo de 15 millones de pesos. De acuerdo con el Presidente, los gobiernos pripá nicos facilitaron que los grandes contribuyentes dejaran de pagar alrededor de 400 mil millones de pesos. Enviará al Congreso una iniciativa prohibiendo la cancelación de gravámenes.

Los problemas de Interjet

Interjet sumó el miércoles su tercer día de cancelación de vuelos que de manera acumulada ha provocado contratiempos a 9 mil 486 pasajeros, de acuerdo con la Procuraduría General del Consumidor (Profeco). Toda vez que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, los afectados deben ser compensados conforme a la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor , recordó Profeco. La compañía aérea de la familia Alemán atribuye los problemas a una restructura operacional. De acuerdo con un informe que publicó en redes sociales, los vuelos se normalizarían a partir de ayer.

Felices, a pesar de los analistas