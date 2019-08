▲ Madres de víctimas de feminicidio participaron el miércoles en el conversatorio Voces vivas en el auditorio del Instituto de la Mujer de Ecatepec, estado de México, para denunciar que cuatro años después de que se declaró la alerta por violencia de género en 11 municipios estos crímenes no han disminuido. Foto Javier Salinas Cesáreo

María de la Luz Estrada, coordinadora del observatorio, afirmó que es imprescindible que los gobiernos asuman que la violencia de género es un problema sistémico y no casos aislados, pues de otra forma no podrán formular estrategias de seguridad y prevención.

Sin embargo, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y otras organizaciones no gubernamentales sostienen que las medidas incluidas en la declaratoria han quedado cortas y lejanas de la realidad , además de que se han visto truncadas por cambios de administraciones estatales y municipales.

En Toluca y Tultitlán se ha reportado un leve descenso en la incidencia, pero en Zumpango, Tecámac o Nicolás Romero, donde no hay alertas, las agresiones aumentaron.

En ese contexto, madres de víctimas de feminicidio denunciaron que la alerta no ha funcionado y que en las agencias del Ministerio Público se incurre en dilaciones, extravío de archivos, maltrato de los funcionarios y falta de capacitación de personal y policías en perspectiva de género.

Al participar en el conversatorio Voces Vivas, en Ecatepec, las madres denunciaron la falta de una política efectiva en el estado para atender los feminicidios, por lo que pidieron replantear la alerta de género.

Silvia Vargas Velasco, madre de María Fernanda Catalina Rico, asesinada el 18 de abril de 2014, sostuvo que los feminicidios no van a parar mientras los agentes del Ministerio Público no sepan qué es la perspectiva de género ni la debida diligencia y no sean capacitados.

Estamos furiosas no sólo con las autoridades, que no saben atender un caso de feminicidio, sino con la sociedad, que nos tacha de viejas locas que no tenemos nada que hacer por salir a exigir justicia para nuestras hijas, a quienes asesinaron, violaron o descuartizaron , expuso.

Las madres exigieron que las autoridades municipales, estatales y federales trabajen en coordinación sin distingo de partidos, pues no existe un trabajo conjunto ni protocolos para atender estos casos.