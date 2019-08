El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV finalizó en 40 mil 346.80 puntos, un retroceso de 1.26 por ciento y suma con la sesión de ayer 10 descensos en las últimas 12 jornadas, ubicándose en un nivel que no se veía desde mediados de diciembre.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, explicó que dicho anuncio provocó sorpresa y como a los mercados no le gustan las sorpresas se registraron pérdidas en la jornada.

“La guerra comercial genera mayor desaceleración económica tanto en Estados Unidos como en China, las dos principales economías del mundo, y eso provoca una desaceleración global, lo cual genera mayor aversión al riesgo y cambios en las posiciones de inversión, que favorecen activos refugio –inversiones en metales–, y desairan activos riesgosos como el peso mexicano”, indicó.

El precio del oro a nivel global tuvo una apreciación de 1.28 por ciento y se vendió en la penúltima sesión de la semana en mil 450.70 dólares por onza; la plata ganó 0.77 por ciento y se vendió en 16.31 dólares por onza.

Siller precisó que cuando se dan este tipo de anuncios causan depreciaciones y de forma indirecta, pero no menos importante, si la economía estadunidense se desacelera, también la mexicana .

En Estados Unidos el anuncio también tuvo efectos negativos, el Dow Jones terminó la sesión en 26 mil 583 puntos, una caída de 1.05 por ciento, mientras el Nasdaq tuvo una contracción de 0.79 por ciento al colocarse en 8 mil 111.12 puntos.

Los principales mercados bursátiles en América Latina, salvo Brasil, cerraron con pérdidas, lo mismo que las monedas de la región.

Eso no me preocupa para nada , dijo Trump a los periodistas sobre el impacto en los mercados. Me lo esperaba , aseguró.

Los precios del petróleo tampoco fueron inmunes ante el anuncio, pues el WTI (referente del crudo en Estados Unidos) cerró en 53.95 dólares por barril, una caída de 7.9 por ciento, la más pronunciada desde febrero de 2015, mientras el Brent, en Europa, cerró en 60.50 dólares por barril, una pérdida de 6.99 por ciento, la mayor desde febrero de 2016.