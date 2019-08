La mitad de los usuarios de estos medios lo utilizan para ir a casa, 45 por ciento para irse de fiesta, 43 por ciento con el fin de trasladarse al trabajo y 42 por ciento los contrata para familiares o amistades.

Entre quienes no usan estos servicios, predomina la preferencia por utilizar el vehículo propio (48 por ciento), seguido de la desconfianza en estos medios, con 23 por ciento, también porque consideran que es más caro (9 por ciento), no cuentan con las formas de pago que piden (8 por ciento), porque tardan en llegar los automóviles o no hay disponibles (7 por ciento) y otros debido a que no existe el servicio en la localidad (19 por ciento). Los internautas prefieren el pago con tarjeta bancaria.