En respuesta, el también coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados rechazó los señalamientos de la dirigente nacional, en el sentido de que usa recursos del Legislativo para promocionar su candidatura en los estados y le recordó, además, que no es momento de división.

El legislador aclaró que ha sido invitado por sus compañeros de Morena a asistir a sus informes de labores en algunas entidades, pero no puede hablarse de que busca la presidencia de ese instituto político cuando no se inicia aún el proceso de renovación y él no ha expresado si va a participar o no.