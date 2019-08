Durante la tarde fuentes del sindicato señalaron que la negociación había concluido, pero que no podían informar sobre los cambios al CCT, que eso lo haría posteriormente Pemex, y aseguraron que siempre estuvo al frente de la negociación el ex legislador priísta Romero Deschamps.

Añadió que “lo importante es que no se hayan tocado las cláusulas conquistadas por trabajadores. Hemos luchado porque no se rasuren las conquistas laborales. El gobierno quiere austeridad pero de los dineros que dan a los líderes del sindicato, no a los trabajadores sindicalizados.

Todo lo que le han dado a líderes no beneficiaba a los trabajadores. El sindicato recibía recursos y se los quedaban los dirigentes; no recibimos nada los trabajadores. Si los quitan, qué bueno .

Eficiencia administrativa

A través de un comunicado, Pemex informó que con el objetivo de consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera, ambas partes llegaron a un acuerdo dentro del CCT, que refleja las justas demandas de los trabajadores.

Morales aseguró que Romero Deschamps fue destituido y expulsado del sindicato en la referida convención, y dijo que al no tener toma de nota no podía encabezar la negociación.

El STPRM aseguró que esas son mentiras

El dirigente del FNP sostuvo que son alrededor de mil 400 los comisionados en las 36 secciones del gremio, los cuales sostuvo no laboran por andar en asuntos del sindicato.

Pemex aseguró que la empresa y sus trabajadores, siempre en un ambiente de respeto de los derechos laborales, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa impulsando su eficiencia y competitividad, para consolidarse como la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética .

Pemex reconoció el compromiso y esfuerzo de los trabajadores como protagonistas del rescate de la industria petrolera.