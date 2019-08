César Arellano García

Jueves 1º de agosto de 2019

Alonso Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), impugnó la negativa de un juez federal en materia penal de otorgarle un amparo para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión o citación que haya solicitado en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

El recurso de queja fue presentado por Berenice Ginette Estrella Luna, apoderada legal del quejoso, contra la decisión emitida el pasado 16 de julio por María Catalina de la Rosa Ortega, juez noveno de distrito de amparo en materia penal, quien decidió turnarlo a un tribunal colegiado.