Es un asunto heredado de la pasada legislatura, que no lo resolvió pese a que se debió regresar la propuesta del Ejecutivo, ya que al final no había acuerdo entre priístas y panistas, que eran entonces los grupos mayoritarios en el Senado y el asunto quedó congelado.

Morena y sus aliados del PT y Encuentro Social votaron en contra de que se ratificara a los cinco candidatos –los restantes 13 fueron declarados no idóneos, ya que declinaron y ni siquiera comparecieron– y quienes más protestaron fueron los blanquiazules.

La senadora panista Kenia López Rabadán resaltó que la columna vertebral del SNA es el establecimiento de los magistrados, y el hecho de que la legislatura anterior no lo hizo tampoco es pretexto para que los nuevos legisladores no lo hagan.

Lo que les preocupa a ustedes es que no son sus amigos, porque no están en la agenda del Presidente , reclamó la panista.