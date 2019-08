Al ser consultado acerca de los procesos contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya, la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y el presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quienes han acusado que el gobierno ejerce persecución y ataques políticos, el Presidente señaló que están en su derecho de expresarse, de manifestarse y no es conmigo, es con la ley y con la fiscalía .

En el caso del presidente (Enrique) Peña, hasta en el discurso de toma de posesión, incluso la misma noche de la elección, le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude como se padeció en 2006, fundamentalmente; pero ni siquiera a los que hicieron el fraude de 2006 los estamos persiguiendo , indicó el mandatario ayer en conferencia de prensa en Palacio Nacional, e insistió: No hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad .

Tras reiterar que desde la toma de posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza , recordó que se pronunció por poner punto final hacia los funcionarios salientes, sin incluir a la actual administración, en la que no permitirá corrupción ni impunidad.

Ante los procesos judiciales que afrontan ex funcionarios de la administración anterior, o empresarios acusados de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay una campaña de persecución contra nadie, pero en caso de que existan pruebas, las investigaciones deben proceder.

Cada vez que la fiscalía lo pida, añadió, la ayudarán con la información que solicite.

Insistió en que no hay consignas en su administración y “nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca, y no lo haré. No somos iguales. También cuando van y me dicen: ‘Hay esto, tenemos esta información’; lo que digo es: proceda, ¿qué esperan para actuar?”

Sin embargo, aclaró que “si no hay pruebas, pues no se puede. No porque me sacó la lengua o me robó la Presidencia: ‘Vas a ver’. No, no somos iguales”.

Explicó que su concepto de justicia es el de castigar a los que cometen errores, pero, sobre todo, evitar que continúe un régimen de saqueo, y más que la condena a los hombres, es al régimen.

López Obrador afirmó que no ha sostenido ninguna conversación telefónica con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Aseguró que, en cambio, en las administraciones anteriores era común que el procurador recibía órdenes del presidente.