Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer el crecimiento de 0.1 por ciento de la economía en el segundo trimestre porque se despeja el miedo, la intención de crear desconfianza de una eventual recesión económica y demuestra que falló el pronóstico a los expertos .

El mandatario rechazó que exista subejercicio de más de 171 mil millones de pesos en el gasto y, cuando se le comentó que son cifras de la Secretaría de Hacienda, acotó: Yo tengo otra información, fíjense .

–¿Otra información de la Secretaría de Hacienda?

–No, no, no de la Secretaría de Hacienda, son enfoques distintos. Yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado, y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio.

Refirió que tiene detenidos al menos cien nombramientos. “¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos… Si fuese algo urgente lo firmo, (pero) no hace falta”.

El Presidente –quien más tarde recibió por separado a Carlos Slim y a empresarios de Michoacán– anticipó que el paquete económico 2020 no incluirá nuevos impuestos ni aumento a las tasas; no habrá aumentos a los precios de combustibles y electricidad por arriba de la inflación, ni tampoco se considera un incremento en la deuda pública.

Expresó que, como parte de las prioridades del paquete económico que enviará el 8 de septiembre, está el incremento de integrantes de la Guardia Nacional, así como rescatar a Pemex para que sea palanca de una etapa nueva .

Incluso acusó que fue durante la etapa en que Agustín Carstens fue secretario de Hacienda que se inauguró la práctica de moches a los diputados federales de todos los partidos para que aprobaran los presupuestos de Egresos por unanimidad.