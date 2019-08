E

n la raya, por un pelito, pero oficialmente la economía mexicana creció (término que hay que tomar con extrema cautela) en el segundo trimestre del año y con ello evitó caer en la recesión técnica pronosticada por los biliosos videntes financieros, lo que motivó al presidente López Obrador a celebrar esta muy buena noticia , porque el avance (0.1 por ciento) registrado en ese periodo despeja el miedo y la intención de crear desconfianza .

Ayer a temprana hora el Inegi divulgó su Estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) trimestral correspondiente a abril-junio del presente año, y el dato concreto es que tal indicador aumentó 0.1 por ciento en términos reales . Esa es la buena noticia que motivó al presidente López Obrador a declarar que no les funcionó su pronóstico a los expertos (los videntes, pues). ¿Cómo estaban las apuestas? Que se iba a caer la economía. Estuvieron dale, dale y dale .

Y sí, en términos ultraestrictos la economía no cruzó la raya en el trimestre referido, pero de cualquier suerte el resultado divulgado por el Inegi no es precisamente para celebrar. Mucho más consistente es el empujoncito de 485 mil millones de pesos anunciado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues esa inversión no sólo impulsará a la economía mexicana y paulatinamente la alejará de la raya, sino que generará empleo y bienestar. Por cierto, el funcionario subrayó que México no está en recesión, aunque sí en desaceleración , la cual, por cierto, comenzó en el segundo semestre de 2018, con Peña Nieto aún despachando en Los Pinos.