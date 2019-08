Goodyear Tire & Rubber, un fabricante estadunidense de llantas para la industria automotriz, se encuentra en la mira de un grupo de congresistas del Partido Demócrata luego de que les fue negada una visita a una planta en San Luis Potosí, donde querían conocer las condiciones laborales de sus empleados, uno de los temas que ha causado preocupación en medio del proceso de ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con los congresistas demócratas, algunos ex trabajadores de la planta de San Luis Potosí se les acercaron para denunciar despidos. Se refieren al cese de medio centenar de empleados que participaron en una huelga en 2018 apoyada por tres cuartas partes del personal.

recer al 0.1 por ciento no es crecer, eso lo sabe hasta un estudiante del primer curso de Economía. Es en el terreno político donde tiene mayor efecto el reporte del Inegi, en el sentido de que la economía mexicana creció 0.1 por ciento en el segundo trimestre del año en curso. En los escombros del viejo régimen ya saboreaban la noticia de que la economía había caído en recesión técnica, al sumar dos trimestres con cifras negativas. (Hay que releer los diagnósticos anticipados de los analistas de los principales bancos, les falló la bola de cristal). Ahora bien, no es motivo de satisfacción crecer sólo al 0.1 por ciento. En sus muchos años en la oposición, el hoy presidente hizo burla de los gobiernos neoliberales ¡por crecer al 2 %! El programa de activación de la economía que anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es bueno, sin embargo, en parte está fincado en créditos a empresas y consumidores, que llevarán tiempo en gestionarse y otorgarse.

Cumplió 26 años TvAzteca y hubo celebración en torno a Benjamín Salinas, el joven presidente de la televisora. Ante las incertidumbres, aquí estamos. No estamos donde queremos estar, pero vamos en muy buena dirección, eso es lo importante, muy cerca de la meta. Estoy muy orgulloso y contento de lo que hemos logrado. Sigamos esforzándonos , dijo a sus colaboradores.

Hace más de un año me retiré del Instituto Politécnico Nacional. En el finiquito correspondiente, que debe ser libre de impuestos, se me retuvo aproximadamente 30% del mismo.Solicité este año fiscal al SAT su devolución, que respondió, pero el monto depositado no equivale siquiera a 7% de la cantidad que se debe devolver. Este dinero lo requiero con urgencia para seguir el tratamiento de rodilla y así poder caminar de manera normal y sin complicaciones. Pido tu ayuda, siempre tan eficaz, ante el SAT.

Soy enfermera y madre soltera de dos hijos. Tengo guardias muy difíciles y los tengo que dejar al cuidado de otros. Pago renta y no tengo automóvil. ¿Por qué alguien como Paty Navidad se queja y yo no? Cada día me siento más orgullosa de haber votado por el cambio.No es mágico que se dé.

