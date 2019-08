Ap, Sputnik, Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2019, p. 25

Río de Janeiro. Periodistas, artistas, políticos y miembros de la sociedad civil brasileña marcharon la noche del pasado martes en respaldo del periodista estadunidense Glenn Greenwald, a quien el presidente Jair Bolsonaro amenazó con enviar a prisión por publicar conversaciones privadas que revelaron numerosas irregularidades cometidas por el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y los fiscales de la operación Lava Jato (Lavado Rápido).

El cantautor Chico Buarque y el actor Wagner Moura estuvieron entre los asistentes a una de las manifestaciones en Río de Janeiro, en la sede de la Asociación de Prensa de Brasil, donde Greenwald habló en defensa de la libertad de prensa y la necesidad de proteger las fuentes que dan información a los medios.

Los periodistas de investigación están haciendo lo que siempre han hecho: defender la libertad de prensa de los ataques de un gobierno autoritario , declaró el periodista, cofundador del portal de filtraciones The Intercept. Aseguró que, a pesar de que podría hacer su trabajo con más seguridad fuera de Brasil, no piensa abandonar el país y agradeció el apoyo de los comunicadores brasileños y de la sociedad.

The Intercept reveló, a través de conversaciones de Telegram, que los fiscales de Lava Jato, con el procurador Deltan Dallagnol a la cabeza, y el entonces juez Sergio Moro cooperaron con el fin de crear las condiciones necesarias para llevar a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por un caso de corrupción en el que nunca se presentaron pruebas. Al estar preso, el líder izquierdista no pudo participar en las elecciones de 2018.

Chico Buarque, por su parte, expresó: “ahora está claro para quien quiera ver y aprender cuánto se ha planeado al elegir a este gobierno; lo que se ha establecido con la cobertura de los principales medios de comunicación, ensalzando a sus héroes que juzgan y procesan.