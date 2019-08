Debemos seguir empujando porque (la controversia) no es por una presa, es por el agua para Jalisco. Estamos apoyando a la sociedad, a las colonias, donde 96 por ciento de empresas son micro y medianas , afirmó González Uyeda, uno de los principales accionistas de la empresa Sello Rojo, la productora y distribuidora de leche más importante de la entidad.

Según González Uyeda, abandonar la edificación de la presa tendría consecuencias funestas para Guadalajara y su zona conurbada, así como para la región de los Altos de Jalisco, donde el empresario tiene hatos lecheros y procesadoras.

La cortina del embalse quedó en 80 metros de altura en 2015 debido a los recursos legales que han interpuesto los opositores.

Podemos durar otros 30 años, seguir hablando de que no es viable. Todo es perfectible, pero llevamos 30 años paralizados. Si queremos seguir otros 30 años buscando la perfección llegaremos a un punto donde tener una presa ya no sea importante, porque ya no habrá colonias, empresas ni nada , aseguró.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien los industriales jaliscienses se reunieron a mediados de julio, prometió destinar los recursos necesarios para el abasto del agua si los gobernadores de Jalisco y Guanajuato llegaban a un acuerdo, lo cual ocurrió a finales de junio.