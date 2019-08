Susana González G.

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2019, p. 23

La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Cualquier crecimiento que registre el país, sea mucho o poco, sólo se concentrará en la población más rica mientras no cambie el modelo económico, dijo a su vez José Antonio Romero, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Los especialistas aseveraron que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, presentados este miércoles, muestran que no es significativa o representa un cambio mínimo la reducción de la desigualdad en los últimos tres sexenios. Coincidieron de nada han servido los programas sociales que ha lanzado cada gobierno para reducir la pobreza.