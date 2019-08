Julio Gutiérrez y Dora Villanueva

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo este miércoles su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, el primer movimiento de baja desde la crisis financiera de 2008, en un entorno de desaceleración económica, pero que no abre espacio para que comience un ciclo de reducción.

Para México, el movimiento de la Fed no implica que en el corto plazo el Banco de México (BdeM) tome la decisión de reducir su tasa de referencia, ahora en 8.25 por ciento, ni que el peso se aprecie hacia finales de año, pues aún no hay las condiciones para que esto ocurra, además de que el tono en el comunicado del banco central de Estados Unidos no gustó a los mercados internacionales, aseguran especialistas del sector financiero.

La Fed bajó su tasa de interés de un rango de entre 2.50 y 2.25 por ciento a uno de entre 2.25 y 2 por ciento, en una decisión que no fue unánime entre los miembros de la Junta de Gobierno y que fue calificada de decepcionante por el presidente Donald Trump.

El banco central de Estados Unidos destacó que dicha acción fue tomada a la luz de las implicaciones de los desarrollos mundiales para el panorama económico, así como las presiones inflacionarias apagadas . Esta decisión ya estaba descontada por los mercados, aunque se esperaba que fuera la punta de lanza para comenzar con más recortes en la tasa de fondeo.

Jerome H. Powell, presidente de la Fed, dijo en una conferencia de prensa tras dicho anuncio, que si bien no se comprometieron a que fuese el único recorte, esta decisión no es el inicio de una una larga serie de rebajas para estimular la economía de Estados Unidos. Quiero ser claro. Dije que no es el comienzo de una larga serie de recorte de las tasas. No dije que fuera una sola o algo así , indicó.

Carlos González, economista en jefe de Grupo Financiero Monex, expuso en entrevista que con esta decisión, se expande el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, y abre espacio para que el acceso a créditos internacionales tenga una mayor expansión, y si bien el BdeM suele actuar en línea con lo realizado por el banco central estadunidense, esta vez no parece que ello ocurra a corto plazo.