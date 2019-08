A

unque ninguno de los dos grandes retos existenciales que hoy amenazan a la biosfera, incluida la humanidad como especie, son ajenos a cualquier nación, lo cierto es que la colocación geoestratégica de México y Canadá, colindantes con EU, epicentro imperialista, amerita atención por esa singularidad territorial y demográfica. EU y México comparten y protagonizan diariamente el escenario del mayor corredor transfronterizo del mundo, repleto del pathos racista, neonazi y antiinmigrante del nacional trumpismo, plagado de crueldad criminal hacia niños y niñas en medio del enorme flujo de personas y mercancías, lo que impacta a la 4T, como ya ocurrió en la historia mexicana signada por uno de los mayores, sino es que el mayor, despojo territorial en la historia moderna.

Quien revise trabajos de calibre histórico y conceptual/explicativo de Gastón García Cantú, Enrique Dussel y Lorenzo Meyer, encontrará de alto peso el trabajo de Roberto Fernández Retamar, célebre cubano que ejerció desde Casa de las Américas, un decanato de conciencia fraterna de excepcional actualidad nuestramericana , un aporte vital a una 4T cuya diplomacia resulta crucial frente a esos riesgos existenciales: el de una tercera guerra mundial y el del colapso bioclimático antropogénico. Vamos en paso acelerado hacia el abismo por la inacción internacional ante el urgente control y cese de los gases de efecto invernadero (GEI), dióxido de carbono y metano, entre otros. Estos son asuntos en que el papel de la política exterior de la 4T es de relevancia mayor, porque al Sur del Bravo EU colinda con la frontera norte de México, una nación que para su existencia misma, en medio de una abismal asimetría económico-militar, ha de ser nuestramericana , es decir, es la frontera norte de América Latina y el Caribe con EU. Bajo la norma constitucional de la 4T, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales .