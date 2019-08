No va bien la economía y los riesgos de recesión son todavía muy fuertes. Los de estancamiento ya no son riesgos, ya estamos ahí , resumió Sergio Kurczyn, director de análisis económico de Citibanamex, uno de los grupos financieros que pronosticaban una contracción.

Nada que celebrar

“¿Ya salvamos la recesión? (…) todavía no en el sentido de que son datos muy preliminares”, insistió por su parte Sergio Kurczyn. Recalcó que el de 2019 es el semestre más débil económicamente desde hace 10 años . No hay nada que celebrar porque el dato es bastante malo . Se volvió política la idea de si hay recesión o no hay recesión. Se volvió importante algo que no lo es , dijo en entrevista.

También en entrevista, Marco Oviedo, jefe de investigación para América Latina en Barclays, explicó que se sumaron varios factores para el desempeño de la economía en el segundo trimestre, como la demanda externa y el menor gasto del gobierno, así como la caída en la inversión. La primera se espera que siga como un riesgo hacia la segunda mitad del año.

Aun con el programa de empuje a la economía anunciado por el gobierno federal dos días atrás, mantiene su estimado de crecimiento en 0.5 por ciento para 2019, con riesgos a la baja.

Banorte consideró que los datos de empleos y ventas al menudeo y mayoreo continúan creciendo, a pesar de que lo hacen a tasas más bajas que el año pasado , apuntó, por lo que no ve recesión.

Alejandro Saldaña Brito, analista de Ve por Más, consideró que menores inversión y gasto público seguirán frenando en particular a la construcción. Estimó que la incertidumbre se extenderá en el segundo semestre y afectará confianza, generación de empleos e, incluso, la política monetaria y el acceso al financiamiento .