Jueves 1º de agosto de 2019, p. a10

Lima. La gimnasia artística varonil dio otra gran alegría a México con Isaac Núñez al ganar la áurea en las barras paralelas en un día memorable para dos referentes del deporte femenil que se despidieron con medallas de los Juegos Panamericanos de Lima: Nuria Diosdado, plata y el boleto olímpico a Tokio 2020 en dueto con Joana Jiménez en la natación artística, y la esquashista Samantha Terán, bronce, por equipos.

Las dificultades económicas no frenan a los gimnastas nacionales que ahora consiguen su segunda presea dorada con Núñez, un día después del título de Fabián de Luna, en anillos, ambos jóvenes en su debut continental, en el que terminaron con un cuarto lugar por equipos y un sexto lugar en all around con Isaac.

Núñez dominó en barras paralelas para ubicarse en el sitio de honor con 14.433 puntos, superando al brasileño Caio Souza (14.366) y al estadunidense Cameron Bock (14.033) en el último día de actividades de la disciplina en el Polideportivo Villa El Salvador.

El bajacaliforniano de 19 años tuvo una soberbia actuación con sus ejecuciones y obtuvo mayor calificación respecto del resto de los competidores con puntaje de 8.533, mientras en dificultad obtuvo 5.900 sin sufrir ninguna penalización durante su participación.

Tras estos dos triunfos, Núñez y De Luna se unieron a las críticas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por el ajuste de las becas o el respaldo que da a sus deportistas para su preparación en disciplinas de alta exigencia.

De Luna, quien ayer ocupó el cuarto lugar en la final de salto de caballo, comentó: Son cosas por las que estamos pasando y no deberían suceder , luego de recibir una beca de 2 mil pesos que sólo le serviría para cubrir el transporte en Lima. Su compañero Núñez no fue ajeno a las quejas.

El jalisciense de 22 años estuvo a punto de ganar una segunda medalla, pero su puntaje de 14.183 fue la misma que el cubano Alejandro de la Cruz, ganador del bronce por criterio de desempate.

El dominicano Audrys Nin se llevó el primer puesto (14.416), seguido del guatemalteco Jorge Alfredo Vega (14.383).

Nuria Diosdado alcanzó una presea de plata junto con su compañera Joana Jiménez que les dio el pase directo a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.

El dueto nacional tuvo ayer 174.3661 puntos para mejora su marca con la sumatoria total de la rutina libre –y la técnica que se realizó el lunes–, para quedar detrás de las canadienses Claudia Holzner y Jacqueline Simoneau, 180.0343 unidades, que también consiguieron el boleto a la cita japonesa, mientras Estados Unidos, bronce con Anita Álvarez y Ruby Remati, 170.6698.