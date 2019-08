Insistió en que nada se está haciendo fuera de la ley, y si no, pues que nos señalen exactamente cuál es el artículo violatorio, porque no es así. Hasta el momento todo se ha llevado de acuerdo con la ley y así lo vamos a seguir haciendo; es una acción preventiva, básicamente .

En respuesta, la secretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela Rodríguez, afirmó: No estamos fuera de la norma; no estamos fuera de regla y de todas maneras se va a revisar con cuidado cada intervención de la Guardia .

El martes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nashieli Ramírez, declaró que no era necesaria la entrada de la GN al Metro, porque los delitos que ocurren dentro de las instalaciones no son de alto impacto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal aseguró que el despliegue de la GN responde a acciones interinstitucionales con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que, aseguró, los operativos no serán permanentes .

▲ El martes anterior, efectivos de la Guardia Nacional realizaron labores de vigilancia y reconocimiento dentro y fuera de varias estaciones del Metro. En estas imágenes, con personal del STC en la estación Oceanía. Foto Alfredo Domínguez

Entrevistada al término de la ceremonia de entrega de patrullas en la explanada de la alcaldía de Cuajimalpa, indicó que no sabemos cuándo puedan estar nuevamente (los elementos de la GN); habrá que revisar cada una de las cosas, qué funciona, y someter a evaluación cada una de las acciones .

Entrevistado por separado, tras la conclusión del mismo acto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, expuso que no es un objetivo ni está planeado que la GN esté vigilando en las estaciones o trenes del Metro, y admitió que los delitos que se cometen en ese transporte público son sin violencia.

Mencionó que en el despliegue de la GN el martes pasado no se decomisaron armas ni drogas; además los efectivos prácticamente no van a estar en estos días por ahí ; no obstante, negó que la revisión que realizaron a algunos usuarios de mochilas y otras pertenencias sea inconstitucional o ilegal .

Por su parte, la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, indicó que la GN en las instalaciones del Metro fue algo temporal y las revisiones al azar fueron por un asunto de seguridad; se hacen programas y estos se hacen públicos para que no sea una violación de derechos .

Para Rodríguez Velázquez y Orta la presencia de la GN en la capital desde el 4 de julio significa una disminución en los delitos, particularmente de bajo impacto, lo que se dará a conocer próximamente.