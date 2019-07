Reconoció que la determinación del consejo se veía venir , pero rechazó que esto sea el fin de la historia , pese a que el Conacyt precisó que sólo podrá financiar, mediante proyectos, las actividades sustantivas de las asociaciones civiles, pero en ningún caso está obligado a sufragar nóminas, viáticos, impuestos o cualesquiera otros rubros restringidos por la normativa aplicable , para lo cual el foro requiere un mínimo de 5 millones de pesos.

Lo que haremos, dijo, será pedir a SFP que nos explique por qué está pagando esta lista de asociaciones civiles y no a esta asociación civil.

Hay que tener mucho cuidado en no protestar de más y perjudicar a alguien, pero es muy fácil que verifiquen el resultado de la convocatoria del Conacyt, no sólo le pagan a asociaciones civiles, a personas físicas, a las cosas más extraordinarias, que no me parece mal, pero que ahora digan que no le pueden pagar al foro porque es asociación civil, es un poco raro. Veremos, obviamente, pues protestaremos , insistió.