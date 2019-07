Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 14

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Fiscalía General de la República (FGR), participa en las indagatorias contra los ex funcionarios denunciados por su probable responsabilidad en omisiones, irregularidades y delitos durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa.

Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien no descartó que el número de funcionarios implicados en la desaparición de los 43 normalistas sea superior a los 235 servidores públicos denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la FGR.

Estamos haciendo el seguimiento de estas denuncias (de la CNDH), ya algunas venían contenidas en la recomendación que se emitió a finales del año pasado; eso está en la FGR en distintas áreas, no sólo en la Unidad Especializada en el caso de Ayotzinapa, sino también está en la Seido. La FGR tendrá que desarrollar la investigación para delimitar la responsabilidad penal de estas personas , afirmó en entrevista tras su participación en la mesa redonda La CNDH y la 4T, realizada en El Colegio de México.

Sanciones contra quienes incurrieron en delitos

El subsecretario, quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, señaló que las líneas de investigación se ampliarán y se sancionará a aquellos funcionarios que hayan incurrido en irregularidades y delitos durante las indagatorias.

El lunes, La Jornada dio a conocer los nombres de varios de los funcionarios y ex funcionarios denunciados hace unos días por la CNDH, entre quienes están Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Bernardo Cano Muñozcano, ex funcionario de alto nivel de la PGR; Abraham Eslava Arvizu, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Seido; Omar García Harfuch, ex coordinador regional en Guerrero de la Policía Federal y actual jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México.