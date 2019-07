Durante el encuentro en San Lázaro, se criticó la baja de recursos para los refugios de mujeres que viven en riesgo de feminicidio; Pro equidad desapareció y no sé qué sentido tiene una ley emergente para evitar el feminicidio cuando la política pública se está disminuyendo. Si no van acompañadas de proyectos y de recursos, valen gorro , reclamo Julia Pérez Cervera.

No hablamos de la contención sicológica de las autoridades o de los respondientes. Qué sabemos de la capacidad síquica de éstos, para presentar a las víctimas; cómo voy a pedir que me proteja; al llegar a las autoridades del ministerio público minimizan las agresiones contra las mujeres; las fiscalías no consideran que las víctimas son violentadas, no aplican las medidas cautelares.

Villavicencio anunció para septiembre próximo una conferencia nacional de legisladoras federales y estatales y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia, por los derechos humanos y el presupuesto 2020, para establecer una ruta de trabajo y alcanzar esos fines.