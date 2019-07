Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 14

Los diferendos entre el gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tienen su origen en la recomendación que el organismo hizo por el tema de las estancias infantiles. Sin embargo, estas desavenencias no implicarán el desconocimiento de la autonomía de la institución, aseveró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

De su lado, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó que las instituciones públicas de derechos humanos no son adversarias del gobierno, sino que su facultad es coadyuvar para garantizar el cumplimiento de esos derechos; cuando no se cumple con sus recomendaciones no se falla a esas instancias, sino que se incumple con las víctimas.

Ambos funcionarios participaron en la mesa de análisis La CNDH y la 4T, organizada por El Colegio de México, en la que por primera vez representantes de ambas instancias expusieron frente a frente sus posiciones en torno a las diferencias entre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el organismo nacional, que incluso han generado descalificaciones contra la CNDH por parte del mandatario.

Encinas planteó que ante la crisis de Estado y de derechos humanos que enfrenta México, lejos de debilitar a la CNDH ésta debe fortalecerse en su autonomía como un órgano del Estado. Rechazó que exista la intención de reformar a esta institución.

Dio algunos datos de esa crisis: más de 40 mil desaparecidos, aunque podrían ser muchos más; profundos problemas en el sistema forense, donde hay cerca de 30 mil cuerpos sin identificar, así como miles de homicidios.