Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 13

De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como resultado de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno federal, el pasado 26 de julio el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) redujo la tasa de interés de varios de sus productos crediticios, lo que significa que a partir del primero de agosto millones de trabajadores tendrán acceso a un crédito vía nómina más barato.

Los niveles de descuento en las tasas de interés en los plazos de pago de seis a 30 meses llegan a 20 por ciento. No hay Cuarta Transformación si ésta no se ve reflejada en el bolsillo de los trabajadores. De poco sirve el crecimiento si éste se queda atrapado en la punta de la pirámide y no se distribuye en la base como sucedió en las últimas décadas , dijo.