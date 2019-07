Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 12

Aunque negar información pública con el argumento de que ésta no existe no es un fenómeno nuevo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece estarse aplicando una estrategia para bloquear de forma sistemática y deliberada las solicitudes de datos, echando mano de forma discrecional del recurso de las supuestas inexistencias , alertaron expertos en temas de transparencia.

Javier Martín Reyes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, puntualizó que negar información no es nada nuevo, pues diversos gobiernos lo han hecho en sus respectivos periodos, pero en el caso de la actual administración parece estarse utilizando dicha herramienta con un énfasis especial.

Lo que hace la Oficina de la Presidencia es replicar una lógica burocrática muy preocupante, porque nos dice que no quiere proporcionarnos la información, quizá porque quieren evitar posibles contradicciones entre lo que dice el Presidente y la realidad, y evitar que se conozca que no todo lo que dice él es cierto o que no tiene un respaldo documental , afirmó.