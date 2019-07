Enrique Méndez, Néstor Jiménez e Israel Rodríguez

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos a empresas fantasma mediante contratos otorgados por las desaparecidas secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), vinculados presuntamente al periodo en que Rosario Robles Berlanga encabezó ambas dependencias en la administración federal pasada, caso conocido como la estafa maestra.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alista el bloqueo de cuentas de seis ex funcionarios supuestamente involucrados en el desvío, el cual, de acuerdo con los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca de las cuentas públicas 2013 y 2014, podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

Además, confirmó que indagan a 50 empresas fantasma, aunque la ASF refiere la posible tiangulación hasta en 180 compañías, junto con universidades públicas que recibieron recursos de ambas dependencias federales.

Luego de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal citar a Robles Berlanga con el fin de determinar su vinculación a proceso por dicho caso, el presidente López Obrador indicó durante la conferencia de prensa matutina que la indagatoria es amplia, sin límites y se llamará a todos los implicados; que no haya protección para nadie. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la fiscalía .

Cuando se preguntó si además de la ex secretaria se investigará a otros ex funcionarios, el Presidente –quien el 15 de septiembre de 2018 aseguró que Rosario Robles era un chivo expiatorio – respondió: Cero corrupción y cero impunidad. No solapar actos de corrupción, no somos tapadera .

Respecto del caso, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que además de Robles Berlanga se investiga una red de corrupción donde están presuntamente involucrados ex funcionarios y 50 empresas.