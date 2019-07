E

n los escombros de la clase política de origen pripánico se escucha rencoroso lamento: Peña Nieto no debió entregar el poder tan fácilmente como lo hizo. Tenía de su lado al Instituto Nacional Electoral, pudo haber detenido a López Obrador como antes lo hicieron Calderón y Fox. Los resultados del flojito y cooperando del último presidente priísta están resultando funestos para las figuras del viejo régimen: uno de los grandes empresarios del país, Alonso Ancira, detenido en España, está en riesgo de ser extraditado a México, anda libre mediante el pago de una fianza de un millón de euros; el personaje conocido como el abogado de la mafia del poder , Juan Collado, continúa en prisión y va para largo; personas cercanas a El Innombrable lo sitúan fuera de México desde hace varias semanas, volvió al exilio que ya había sufrido con Zedillo; la mamá de Emilio Lozoya está detenida en Münich mientras se ventila su extradición a México. Y tres figuras más viven momentos complicados: el propio Lozoya podría ser aprehendido, o quizá se entregue, luego de que de un momento a otro renunció a la protección del amparo (sin necesidad de hacerlo, un movimiento significativo); su esposa y hermana son perseguidas por la Interpol; Carlos Romero Deschamps, quien perdió el amparo, también podría ser aprehendido, aunque dicen los bien enterados que eso no ocurrirá hasta que firme nuevas condiciones de trabajo en Pemex, que le ahorrarán miles de millones de pesos. Rosario Robles se reporta, ahora sí, preocupadona: la citó la fiscalía el próximo día 8 de agosto, quieren enjuiciarla por el expediente de la estafa maestra ; ya gestiona su amparo. La lista no termina ahí: Santiago Nieto investiga a 50 empresas ligadas al mismo expediente, y hay otros nombres de políticos machuchones que ha mencionado Javier Coello, el abogado de Lozoya, entre ellos Luis Videgaray. ¡Cuántas mortificaciones se hubieran evitado con otro fraude electoral! Inopinadamente, ha surgido una nueva industria: el amparo. Litigantes y jueces se cotizan alto.

Oxxo y los millonarios de Forbes