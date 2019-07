E. Méndez, N. Jiménez, R. Garduño, V. Ballinas, A. Becerril, F. Martínez y E. Olivares, reporteros, y R. A. López, corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 26

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo la reforma al Código Penal de Tabasco porque en la entidad se estaba abusando, había extorsiones, corrupción, y era necesario poner orden .

En su conferencia de prensa matutina, el presidente fue interrogado sobre la reforma aprobada en Tabasco a propuesta del gobernador Adán Augusto López Hernández, a fin de aplicar sanciones hasta de 20 años de prisión a los acusados de extorsión.

Respondió que deben aprobarse las leyes que sean necesarias para terminar con la corrupción en México y sostuvo que se trata de “ser más enérgicos con los de arriba para dar el ejemplo abajo.

Desde luego, hay que proteger los derechos de los ciudadanos. No puede afectarse el derecho a disentir, a la manifestación, la libertad en general. Tengo el informe de que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos , añadió.

Sostuvo que si no se penaliza la extorsión, puede ocurrir que se acabe con la corrupción en las altas esferas, pero no abajo .

Por separado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que la reforma no fue hecha para evitar protestas contra la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso. Hay inseguridad fuerte en la zona, actos de intimidación, no para Dos Bocas. Es común escucharlo en la población , indicó Nahle.