Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 21

La inversión de 485 mil millones de pesos que hará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del programa anunciado el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda es oportuna aunque insuficiente, porque el país tiene mucho rezago en materia de infraestructura, manifestó la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC).

Eduardo Ramírez Leal, presidente de ese organismo empresarial, indicó que después de la caída en mayo pasado del sector –3.2 por ciento–, el retroceso de 2 puntos porcentuales en la creación de empleos en esa industria y la falta de inversión pública en infraestructura –pues sólo se ha ejercido 20 por ciento de lo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019–, el empujoncito es oportuno no sólo para ese ramo industrial, sino para otros, pues la construcción impacta en tres de cada cuatro actividades económicas.

Subrayó que dicha inversión se aplica en un muy buen momento.