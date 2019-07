Ignacio Martínez Cortés, profesor-investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó que el gasto comprometido puede revertir la desaceleración económica Destacó que dicha inversión es un buen aliciente, pero falta brindar seguridad física, fiscal y jurídica a consumidores y empresarios.

Raymundo Tenorio, maestro emérito de economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, estimó que las medidas implicarán una aportación de dos décimas de punto porcentual al PIB, por lo que hacia el tercer trimestre del año se revertiría la tendencia negativa.

Añadió que el monto anunciado no tiene afectación presupuestaria, porque no son recursos adicionales, sino programados que no han sido ejercidos. Al menos 140 mil millones de pesos son del subejercicio de enero a mayo. Es un intento por no dejar que la recesión, aunque es leve, se profundice .

En tanto, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados expresí que es una medida contracíclica, derivada de las presiones que ejerce la contracción económica internacional.

En nombre de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar e Irineo Molina destacaron que las acciones son integrales y buscan reactivar la economía apoyando a diversos sectores productivos y a los trabajadores.

Es necesario invertir en la creación de infraestructura en todo el país, por lo que se requiere que el gobierno y la iniciativa privada trabajen en conjunto; los casi 50 mil millones de pesos que incluyen las medidas anunciadas son oportunos y necesarios, considerando el entorno económico internacional , manifestó Ramírez Cuéllar.

(Con información de Roberto Garduño)