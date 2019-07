Lo de los puntos me parece muy atractivo, pienso que va a beneficiar al espectáculo porque hay un incentivo, no sólo para los equipos, sino también para la afición , señaló el Profe Cruz, quien elogió lo hecho por su antecesor, Diego Maradona: Tomo lo positivo que nos heredó, no me enfoco en decir que me dejó la vara muy alta, no me presiono con eso, sino en trabajar intensamente .

Resaltó que no tendrán juegos fáciles, pues ahora es el equipo a vencer, todos querrán ganarnos, lucir ante nosotros, así que debemos tener mucho compromiso y ser cautos para no sufrir sorpresas desagradables .